Öğrenciler yazarlarla buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak'taki okullarda uygulanacak "Yazarlar Buluşması" Projesi başladı. Proje kapsamında her ay Mamak'taki 4 okulda 4 ayrı yazarın kitabı öğrencilere hediye edilecek. Ayın sonunda ise hediye edilen kitapların yazarları ile öğrenciler buluşacak. Proje ile kitap okumanın önemi ile birlikte kitap okumanın insan hayatındaki etkilerinin araştırılacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerine Yazar Yavuz Ahmet'in "Ebter" adlı eserini hediye etti.