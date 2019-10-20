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Palandöken: ‘Bedava tatil kazandınız’ mesajlarına aldanmayın

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Palandöken: ‘Bedava tatil kazandınız’ mesajlarına aldanmayın
MAĞDURIYETLERIN önlenmesi için devremülk satışlarının denetim altına alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Henüz inşaatına dahi başlanmayan, maketleri gösterilerek vatandaşı yanıltan devremülk satışları denetlenmeli. Bedava tatil kazandınız, günübirlik ücretsiz tura davetlisiniz vb. gibi vaatlerle vatandaşları göstermelik tesislere götürüp çeşitli stratejilerle devremülk satın almaya ikna ediyorlar. Özellikle sağlık turizminden faydalanmak isteyen yaşlıları kaplıca, termal kaynak, şifalı su gibi vaatlerle kandırıyorlar. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu tür tesisleri takip etmeli. Dolandırıcılık vak'alarının yaşanmaması için devremülk satışları denetim altında olmalı" dedi.
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Palandöken: ‘Bedava tatil kazandınız’ mesajlarına aldanmayın
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