İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

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İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan başkanlığında gerçekleştirildi. ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, toplantıda yaptığı konuşmada; okul sektör işbirliğinin bir uyum içerisinde sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Ankara İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2019 Yılı 4. Olağan Toplantısı, Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt Tandoğan, İŞKUR İl Müdürü Arif Ay, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Sercan Çığgın, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile kurul üyesi ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. İl düzeyindeki istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi verildi.