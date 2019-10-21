Keçi gibi inatçı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Balıkesirspor Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ilk yarısında üstün olan Keçiörengücü, aradığı golü ilk yarının son anlarında buldu.Bu galibiyet ile Keçiörengücü puanını 14'e çıkararak 4. sıraya yerleşirken ligdeki tek namağlup takım ünvanını da korudu, Balıkesirspor 13 puanda kalarak 5. sıraya düştü.Balıkesirspor evinde Adanaspor'u ağırlayacak.