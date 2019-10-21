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Keçi gibi inatçı

Keçiörengücü, sahasında ’u yenerek puanını 14’e yükseltirken, namağlup unvanını korudu

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Keçi gibi inatçı
TFF 1. Ligi'nde 8. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Balıkesirspor Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç Keçiörengücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ilk yarısında üstün olan Keçiörengücü, aradığı golü ilk yarının son anlarında buldu. 45. dakika'da Famoussa Kone'nin bulduğu gol ayrıca maçın skorunu belirledi. Bu galibiyet ile Keçiörengücü puanını 14'e çıkararak 4. sıraya yerleşirken ligdeki tek namağlup takım ünvanını da korudu, Balıkesirspor 13 puanda kalarak 5. sıraya düştü. Keçiörengücü önümüzdeki hafta Boluspor deplasmanına konuk olurken, Balıkesirspor evinde Adanaspor'u ağırlayacak.
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Keçi gibi inatçı
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