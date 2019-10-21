Mamak potada geçıt vermedı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Basketbol Ligi, 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediye'yi konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 81-65 kazandı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta Mustafa Baki Görür 23 sayı-4 ribuand-5 asist, Lotanna Nwogbo 15 sayı-8 ribuand, Ricky Tarrant 14 sayı-6 ribuand- 6 asistle galibiyette büyük rol oynadı. Galibiyet serisi yakalayarak ligde önemli bir avantaj elde etmek istediklerini ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Asbaşkanı Ercan Kınacı, "Kendi sahamızda bileği bükülmesi zor bir takımız. Evimizdeki bu performansı deplasmanlara da yansıtarak bir üst lige emin adımlarla yürümek istiyoruz. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Maçta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.