“Denizli’yi de yenersek bu galibiyetin anlamı olur”

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 8. haftasında ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav,dedi. En kısa sürede üst sıralara tırmanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav,ifadelerini kullandı.Başkan Cavcav, "Taraftar maça gelmesin" dediği yönündeki söylentiyle ilgili, "Böyle bir dedikodu yapılıyor, kulağıma geldi. Allah aşkına böyle şey olabilir mi? Taraftarsız futbol, maç olur mu? Tribünden taraftarlarımıza kötü söz etmişim... Gençlerbirliği taraftarı, camiamız, başkasına benzemez. Naiftir, müstesnadır. Gençlerbirliği taraftarı küfür etmez, yöneticileri ise hiç küfür etmez. Olayın doğrusu, taraftarımızın protokol tribünü yönünde yaptığı bir hareketin yanlış anlaşılmasıdır. Karşılaşmanın gerginliğiyle buna tepki verilmiştir. Maçın ardından yöneticim tribüne giderek taraftarla konuşmuş, gerçek, karşılıklı öğrenilmiş ve konu kapanmıştır" açıklamasında bulundu.