“Denizli’yi de yenersek bu galibiyetin anlamı olur”

SÜPER Lig'in 8. haftasında ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, "Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız"
dedi. En kısa sürede üst sıralara tırmanmaları gerektiğini vurgulayan Cavcav, "İyi oyunumuzun sonucunu alamıyorduk, Antalya deplasmanında başardık. Ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti, Yukatel Denizlispor maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Evet farklı galibiyet moral oldu, futbolcularımızın kendine güveni geldi, camiamızı mutlu etti ama geride kaldı. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız"
ifadelerini kullandı.
"TARAFTARSIZ FUTBOL, MAÇ OLUR MU?"
Başkan Cavcav, "Taraftar maça gelmesin" dediği yönündeki söylentiyle ilgili, "Böyle bir dedikodu yapılıyor, kulağıma geldi. Allah aşkına böyle şey olabilir mi? Taraftarsız futbol, maç olur mu? Tribünden taraftarlarımıza kötü söz etmişim... Gençlerbirliği taraftarı, camiamız, başkasına benzemez. Naiftir, müstesnadır. Gençlerbirliği taraftarı küfür etmez, yöneticileri ise hiç küfür etmez. Olayın doğrusu, taraftarımızın protokol tribünü yönünde yaptığı bir hareketin yanlış anlaşılmasıdır. Karşılaşmanın gerginliğiyle buna tepki verilmiştir. Maçın ardından yöneticim tribüne giderek taraftarla konuşmuş, gerçek, karşılıklı öğrenilmiş ve konu kapanmıştır" açıklamasında bulundu.