İrem de şaştı bu işe!

BUGÜN NELER OLDU

Dünya ve Avrupa şampiyonu tekvandocu İrem Yaman, 2020 Olimpiyatları'na puan veren G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası için kendisine milli takım seçmesine katılacağının söylendiğini, bu durum karşısında şaşırdığını ifade etti. İrem, sakatlığı sonrası katıldığı ilk organizasyon Sofya Grand Prix'sinde 57 kiloda 2. turda elendi. Milli sporcu,dedi. 2020 Olimpiyatları için puan veren G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'da düzenleneceğini hatırlatan İrem,ifadelerini kullandı.İREM Yaman'ın açıklamaları üzerine Tekvando Federasyonu bir açıklama yayınladı: "İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda 2015 ve 2019 yıllarında 2 kez dünya şampiyonu olarak bu kilonun en iyi ismi olduğunu kanıtlamıştır. Olimpiyatlarda ise 62 kiloda müsabakalar yapılmamakta, sporcular 57 kiloda mücadele etmektedirler. İrem Yaman, grand prix müsabakalarında 57 kiloda bugüne kadar 2 altın madalya kazanmıştır. Hatice Kübra İlgün ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmiştir. İki sporcu bu kiloda bugüne kadar resmi olarak bir kez karşılaşmış ve o müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ı farklı bir şekilde mağlup etmiştir. Teknik ekibimiz, 1-3 Kasım tarihlerinde Tokyo 2020 için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası için 57 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu belirlemek adına iki sporcu arasında bir seçme müsabakası yapılması kararı almıştır."