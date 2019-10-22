KİM, 4 ayda 400 kişiye iş buldu

İ

BUGÜN NELER OLDU

Temmuz ayında faaliyete geçen KİM, kurulduğu günden bu yana 400 kişiye iş buldu. Bu sayıyı artırmak için çalıştıklarını söyleyen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, hedeflerinin sıfır işsizlik olduğunu söyledi.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim döneminde gerçekleştirmeyi vadettiği projeler arasında yer alan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), Temmuz ayının ilk haftasında hayata geçirilmişti. KİM, Başkan Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay arasında imzalanan protokolle kurulmuştu.Kahramankazan Belediyesi hizmet binası içinde kurulan KİM, hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturuyor. İş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor. KİM'e başvuran 797 vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi.binin üzerinde sanayi tesisi ve işletmenin bulunduğu 54 bin nüfuslu ilçelerine, başka ilçelerden çalışmak için günlük 60 bine yakın vatandaşın geldiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti: "Kahramankazan'daki istihdam pastası herkese yeter. Hedef ilçede sıfır işsizlik. Kahramankazan'da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM'e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan'da ikamet etmesi. Projemize katkı ve destekleri için değerli sanayicilerimize ve iş adamlarımıza sunuyorum. İstihdam sağlayan, üreten, ülkesine katkı sağlayan herkes başımızın tacıdır. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman işverenlerimizin yanındayız."KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdikleri KİM projesi ile ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. KİM'in üçlü bir sacayağından oluştuğunu ifade eden Oğuz, bunun bir tarafında Kahramankazan Belediyesi'nin, bir tarafında İŞKUR'un, bir tarafında da Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin olduğunu söyledi.