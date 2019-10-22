Sahte hâkimi avukat yakalattı

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Menderes B. isimli su tesisatçısı birçok şehirde kendisini Yargıtay hâkimi olarak tanıtarak Yargıtay'daki dosyalarda lehe karar çıkarma vaadiyle avukatlardan yetki belgesi topluyordu. Bir avukat tarafından şüphelinin dolandırıcı olduğunun anlaşılması üzerine yakalanan Menderes B.'nin üzerinden çıkan sahte avukat kimlik belgesinde "Ankara Barosu" ibaresinin geçtiği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli hakkında Ankara Barosu tarafından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında aynı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan su tesisatçısı Menderes B., tutuklandı.Menderes B, kendisini Yargıtay 4'üncü Ağır Ceza Dairesi Başkanı Hakim E.Ö. olarak tanıtıp, temyiz edilen bir dosyada kararı bozma vaadiyle Gazinatep'te çalışan avukat Y.S.'den İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat adına yetki belgesi aldı. Bir davası olan esnaf S.E.'den de her türlü uyuşmazlıkları çözeceğini söyleyerek, İstanbul Barosu'na kayıtlı başka bir avukat aracılığı ile vekâlet aldı. Menderes B.'nin hal ve hareketlerinden şüphelenen avukat Salih E., hukukla ilgili sorular sorduğunda Menderes B.'nin yalan yanlış cevaplar vermesi üzerine şahsı bürosundan kovdu. B.'nin gizli fotoğraflarını da çeken avukat durumu polis ekiplerine bildirdi ve sahte hâkim kıskıvrak yakalandı.Daha önce de ismi ünlü boşanma avukatı olarak anılan sahte hâkim Menderes B., tutuklandı. Ankara Barosu, şüpheli Menderes B., tarafından kullanılan sahte avukat kimliğinde 'Ankara Barosu' isminin geçtiği için gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ettiğini açıkladı.