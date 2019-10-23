“Ankara kalesi’ni canlı tutacağız”

BUGÜN NELER OLDU

10 gün süren ve binlerce kişinin katıldığı el sanatları sergisinin bir başlangıç olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, düzenlenecek yeni etkinliklerle Ankara Kalesi'ni canlandıracaklarını söyledi. Altındağ Belediyesi tarafından Ankara Kalesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları" sergisi, Ankaralıların büyük beğenisini topladı. Altındağ Belediyesi ve Ankara Ticaret Odası iş birliği ile, Ankara Kalesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları" sergisi sona erdi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını ve sanatçılarını Ankara Kalesi'nde bir araya getiren sergi, her yaştan Ankaralılar tarafından ziyaret edildi.Ankara Kalesi'nin turizm açısından değeri ve önemine bir kez daha vurgu yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ankara Kalesi bizim kentimizin turizm anlamındaki can damarı... Kalemize gözümüz gibi bakmak zorundayız. Altındağ Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, bu bilinçle hareket ettik. Kale bölgesinde temizlik, bakım, onarım, peyzaj çalışması gerçekleştirdik. Kalemizi tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Düzenlediğimiz geleneksel Türk El Sanatları Sergisi de bu amaca hizmet eden, önemli bir etkinlik oldu. Sergi, büyük ilgi çekti. Kale'ye adeta ziyaretçi akını yaşandı. Memleketlerinden kalkıp bu sergiye gelen değerli sanatçılarımıza, zanaatkarlarımıza ve ziyaret ederek onları yalnız bırakmayan tüm Ankaralılara teşekkür ediyorum." dedi. Ankara Kalesi'nde etkinliklerin devam edeceğini de belirten Başkan Balcı, "Bu sergi ileride yapacağımız etkinlikler için bir başlangıç oldu.Ankara Kalesi'ni sürekli canlı tutmak için yeni etkinlikler düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.