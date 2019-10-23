Çocuk yaşta cinsel tacizden kurtulamadı

BUGÜN NELER OLDU

M.Ş., iki yıl önce B.Y. (19), İ.D. (38) ve S.A.'nın (30) ve B.Y. cinsel istismarına uğradı. Üç kişi 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Anne N.D., cinsel istismara uğrayan kızı M.Ş.'yi yaşadığı olayın etkisinden kurtulup, sosyal hayata dönmesi için geçen yıl saz kursuna yazdırdı. Fakat kursun ikinci gününde M.Ş., annesine, saz öğretmeni E.M.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu söyledi. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.M. hakkında da 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'cinsel taciz' suçlarından dava açıldı. Suçlamayı reddeden tutuksuz sanık E.M.'nin yargılanması Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Anne N.D., kızının 2 yıl önce yaşadığı olayın mahkeme sürecinin devam ettiğini söyledi. İlk cinsel istismar olayındaki 3 şüphelinin tutuksuz yargılandığını hatırlatan N.D.,"Bu dava neden bu kadar uzadı? Şüpheliler sosyal medyada, kızımın adına sahte hesaplar açıyorlar. 'Davamızdan vazgeçelim' diye okulunun önüne geliyorlar, bıçakla tehdit ediyorlar. Savcılığa, karakola gidiyorum her defasında bunlar hakkında takipsizlik kararı veriliyor" dedi.