Meme kanseri erkeklerde de görülebilir

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Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meme kanserinin en çok kadınlarda görülen bir hastalık olarak bilindiğini ancak erkeklerde de görülen bir kanser türü olduğunu belirtti. Meme kanserinin erkeklerde görülme sıklığının yüzde 1 oranında olduğu için toplumda çok konuşulmadığını kaydeden Sarıyıldız, "Meme kanseri kadın hastalarımızda olduğu için hep kadınlara yönelik farkındalık ayları ve meme kanseri bilgilendirme toplantılarıyla yol alıyoruz. Esasen meme dokusunda oluşan bir kanser olduğu için erkeklerde de görülebileceğini unutmamak gerekiyor. Yüzde 1 oranı düşük bir oran olarak gözükmekle birlikte bu hastaların takiplerinde geç tanı konulduğu için daha sıkıntılı ve tedavi süreci zorlu geçen hastalarımız olabiliyor" dedi.Sarıyıldız, hastaların meme başı akıntısı, memede ağrı, şişlik ve ele gelen sertlik ile iyileşmeyen yara şikâyetleriyle geldiklerini belirterek, "Hem erkek hem de kadın meme kanserlerinde erken tanının hayat kurtardığını unutmamamız gerekiyor. Erkekler içinde düzenli olarak meme kontrollerinin yaptırılması gerekir" diye konuştu. Sarıyıldız, belli bir yaşın üzerinde erkeklerinde her yıl meme kanseri taramasını yaptırması gerektiğini vurguladı.