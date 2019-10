Motorcular tek çatıda buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

İki teker üzerinde yaşayan, motoru araç değil de amaç olarak gören motosiklet tutkunları SABAH Ankara'yı ziyaret etti. "Motosiklet Derneği Ekim 2017'de kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir" diyen Dernek Başkanı Halil Efe, başkent başta olmak üzere dernek üyelerinin olduğu her ilde sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını belirtti. Tüm motorcuları tek bir çatı altında birleştiren dernek, sosyal sorumluluk projelerinde ön saflarda yer alıyor. Kendi içlerinde oluşturdukları platform sayesinde kan ve trombosit ihtiyacı olduğunda hızlıca bu ihtiyacı temin eden üyeler özel günlerde de yaşlı ve hastaları yalnız bırakmıyor. Özellikle kanser tedavisi gören hastalara moral günleri ve geziler düzenleyen iki tekerlek üzerinde yaşam süren motorcular her zaman gazilerin de yanlarında bulunuyor.Derneğin resmi açılışını geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaptıklarını belirten Başkan Efe, motosiklet kullanıcıları ve tutkunlarını derneğe üye olmaya davet etti. Dernek üyeliği için yıllık 12 TL aldıklarını ifade eden Halil Efe "Espri olsun diye ayda 1 lira vererek derneğimize üye olabilirler. Üyelik web sitesinden online olarak yapılıyor. İlk hedefimiz 5 yılda 5 milyon üyedir bu üye sayısı arttıkça Türkiye'de daha güvenli ve daha konforlu motosiklet sürmekte olacaksınız" dedi.Motor kullanıcılarının sorunlarının tartışılıp çözüme kavuşması için de çeşitli girişimlerde bulunacaklarını belirten Efe, trafikte iki tekerliklilerin de varlığını kabul ettirmemiz lazım diyerek, "Kamu spotları hazırlayarak motosiklet taşıtının diğer sürücülerin daha dikkatli kullanmalarını sağlayacağız. Motor kullanıcılarının korkulu rüyası olan bariyerler için de çözüm bekliyoruz, bununla ilgili yetkililerle görüşmeler düzenlenecek. Bariyerler ölüm yolu olmayacak" açıklamalarında bulundu.DERNEĞIN üyeler için aktif olarak çalıştığını söyleyen Efe, "Hedefimiz motosiklet kullanıcılarının hayatını daha konforlu bir hale getirmektir. Daha eğitimli daha güvenli ve daha mutlu bir sürüş yapmalarını sağlamaktır. Motosiklet kullanıcılarına eğitim desteği, ekipman temininde indirimli ekipman desteği, kulüplere sürüş ve gezi organizasyonlarında kortej araç hizmeti çekici araç hizmeti, çekicinin arkasında yedek motor hizmeti geçici kiralama yöntemi yapacağız. Mobil tamir aracı, yemek karavanı, ailelerini getire bilmeleri için servis araçları, her ilde il temsilcilikleri kurarak kafe hizmetleri, festival organizasyonları festivallerde çadırı olmayanlara çadır temini, indirimli sigorta hizmeti sağlayacağız, kulüplere gezi rehberliği hizmeti sunacağız" diye konuştu.