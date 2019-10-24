Tarih yazdı Mehmetçiği unutmadı

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Pursaklar'ı temsil etmek için podyuma çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusukoparmada ve silkme hareketinin toplamında yapmış olduğu 312 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Silkmede 177 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanıp Avrupa ikincisi olan Yüksel,dedi. Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar ise,ifadelerini kullandı.