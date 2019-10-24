Tarih yazdı Mehmetçiği unutmadı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Pursaklar'ı temsil etmek için podyuma çıkan Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcusu Batuhan Yüksel
koparmada ve silkme hareketinin toplamında yapmış olduğu 312 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Silkmede 177 kilo kaldırarak gümüş madalya kazanıp Avrupa ikincisi olan Yüksel, ''Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum"
dedi. Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar ise, ''Madalya alan sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Hiçbir başarı tesadüf değil, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı.