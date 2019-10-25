A.Gücü haftayı Rize’de açıyor

SÜPER Lig'in 9. Haftası bugün oynanacak Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü
maçıyla başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maçı Manisa bölgesinin Almanya doğumlu hakemi Koray Gençerler yönetecek. 41 yaşındaki Gençerler, düdük çaldığı 14 maçta sarı-lacivertliler, 5 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.
Başkent ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, Beşiktaş'tan puan aldıkları haftanın ardından hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu söyledi. Karadeniz ekibi ligde 6 haftadır galip gelemiyor.
KONGRE ERTELENDİ
ANKARAGÜCÜ kulübünün dün Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Çoğunluğa bakılmaksızın 31 Ekim'de gerçekleştirilecek kongrede başkan Mehmet Yiğiner, eski asbaşkan Murat Ağcabağ ve Fatih Mert başkanlık için yarışacak.