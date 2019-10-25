A.Gücü haftayı Rize’de açıyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 9. Haftası bugün oynanacakmaçıyla başlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.Başkent ekibinin teknik direktörü Metin Diyadin, Beşiktaş'tan puan aldıkları haftanın ardından hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu söyledi. Karadeniz ekibi ligde 6 haftadır galip gelemiyor.ANKARAGÜCÜ kulübünün dün Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Çoğunluğa bakılmaksızın 31 Ekim'de gerçekleştirilecek kongrede başkan Mehmet Yiğiner, eski asbaşkan Murat Ağcabağ ve Fatih Mert başkanlık için yarışacak.