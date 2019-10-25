İkizler engel tanımıyor

SPOR yaşantılarına ailelerinin desteğiyle masa tenisiyle başlayan 22 yaşındaki Sevda ve Seval Öztürk kardeşler, 2017 yılında antrenör Mübeccel Çalhan tarafından atıcılık branşına seçildi. Aynı yıl Türkiye İşitme Engelliler Atıcılık Şampiyonası'na katılan Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atıcılık Spor Kulübünün ikizleri, 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
ANTRENMANLARINI AKSATMIYORLAR
Aldığı dereceyle 13-21 Eylül tarihlerinde Rusya'nın Dmitrov kentinde Avrupa Şampiyonası'na katılan Sevda Öztürk, havalı tabanca kategorisinde 5'inciliğe ulaştı. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu milli sporcular Sevda ve Seval Öztürk, gelecek yıl gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak için idmanlarını aksatmıyor.
Antrenör Mübeccel Çalhan, ikizleri 2017 yılında takıma dahil ettikten sonra 4-5 aylık çalışmayla Samsun'daki Olimpiyat Oyunları'na katıldıklarını belirterek, sporcularının kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi: "İlk katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda rekorlar kırdılar. İkizlerin aynı sporu yapması bizim için büyük bir şans. Birbirlerine çok fazla destek oluyorlar. Biri iyi bir atış yaparsa diğeri de iyi atıyor.
2020'de Dünya Şampiyonası var. Burada şampiyon olmak istiyoruz. Türkiye adına dereceyle döneceğimize inanıyorum."