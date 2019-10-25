Kahramankazan anısına hatıra pulları

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PTT Kahramankazan İlçe Müdürü Selim Tunç ve beraberindeki heyet, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. Tunç ziyaret kapsamında, PTT tarafından ilçeye "Kahraman" unvanı verilişinin 3'üncü yıl dönümü anısına hazırlanan pulları hediye etti. Özel olarak hazırlanan anı pullarında, ilçenin meşhur Ova Kavunu, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi ile ilçenin genel görünümünün de aralarında yer aldığı çeşitli temalar işlendi. Kahramankazan anısına hazırlanan özel pullar PTT şubelerinde satışa sunuldu.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, PTT tarafından hazırlanan böylesine anlamlı pullar için çok mutlu olduklarını ifade etti. Kahramankazanlıların, 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere karşı verdiği mücadelenin demokrasi tarihine altın harflerle yazıldığını söyleyen Oğuz, "Önümüzdeki 25 Ekim ilçemize 'Kahraman' unvanı verilişinin 3'üncü yıl dönümü. Bu anlamlı güne ilişkin böylesine özel bir tasarımı hazırlayan PTT ailesine tüm ilçe halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yaptıkları işlemlerde bu pullardan kullanmaya davet ediyoruz" diye konuştu.Kahramankazanlılar, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarının kalkışını engellemeye çalışırken 9 Şehit, 92 gazi vermişti. Hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen ve o zamanki adı Kazan olan ilçeye, TBMM'deki tüm siyasi partilerin oy birliğiyle "Kahraman" unvanı verilmişti. Kazan'ın adı böylece Kahramankazan olmuştu.