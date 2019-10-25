Sabah ANKARA yazdı devlet sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Başkentte kirasını ödeyemediği için sokakta kalan aile beklediği yardımı bakanlık ve belediyelerden buldu. Devlet aileye sahip çıktı. Altındağ'da ev kiralarını ödeyemediği için sokakta kalan 2 çocuklu ailenin haberinin yayınlanmasının ardından Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Altındağ Belediyesi harekete geçti. Kirasını ödeyemediği için sokakta kalıp bir pazar yerinde odun yakıp ısınmaya çalışan aileye Büyükşehir Belediyesi tarafından ev tahsis edildi. Bu olay yaşanmadan önce de aileye yardım gönderen Altındağ Belediyesi de gıda ve kıyafet yardımında bulundu. Aile önce bir eve yerleştirildi ve acil ihtiyaçları karşılandı. Büyükşehir Belediyesine ait Güneşevler Mahallesi'ndeki 2 oda 1 salon lojman aileye tahsis edildi. Lojmanın elektrik ve su abonelikleri yaptırıldı eski fatura borçları ödendi. Ailenin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi uygun görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da sosyal ve ekonomik destek yardımını Şükrü Çınar Karakaya adına 1 yıl süreyle annesine verilmesi kararlaştırıldı.