Çiftçinin borçları yapılandırılsın

BUGÜN NELER OLDU

BEYPAZARI'NDA Ziraat Odasını ziyaret eden ve çiftçilerin sorunlarını dinleyen Bayraktar, üreticilerin artan maliyetler nedeni ile zor durumda olduğunu belirtti. Yaşanan doğal afetlerin de üreticiyi mağdur ettiğini anlatan Bayraktar, "Üreticilerimizin bankalara olan borçlarını ödemekte büyük bir zorluk çektiğini görüyoruz" diye konuştu. Bayraktar, "Vadeler geldi, icra takipleri başlayabilir, üreticilerimizin kefillerle olan problemleri de başladı. Bankalar kefilleri de sıkıştırıyor onlarla ilgili de problemler başladı. Hiç beklemeden acil olarak hükümetimizin borçları yapılandırması lazım. Doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin 3-4 yıllık borçları da birikti. Bu yıl da doğal afetlerden zarar gören üreticilerimiz var. Bunların muhakkak surette borçlarını bir defada ödemeleri mümkün olmadığına göre borçlarının uzun vadeye yayılması lazım. Biz faiz istemiyoruz. Tarım sıkıntılı ve sancılı bir dönem yaşıyor, üreticinin faiz ödeyecek gücü yok, bu ertelemelerin faizsiz yapılmasını bekliyoruz"