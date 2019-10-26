‘Pursakları Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum

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PURSAKLAR Belediyesi ile Pursaklar Kaymakamlığı arasında çevre kirliliğini önlemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla imzalanan "Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Öğrencilerle birlikte yürüyerek çöp toplayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte asıl arzuladıklarının çevreye karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu belirterek, "Biz bugün öğrencilerimizle, Kaymakamlığımızla, Milli Eğitimimizle farkındalık oluşturmak için buradayız. Bizler, belediye olarak üzerimize düşen işleri yapıyoruz. Temizlik bizim işimiz ama kirletmemek de bir medeniyet işi, kültür işidir. Gelecek kuşaklara bu dünyayı aktaracaksak kirletmemeyi de öğretmemiz gerekiyor. Belediyemiz bünyesinde yürütülmekte olan "Pursaklar'ı Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum" adlı proje kapsamında öğrencilerimizle çevre temizliği konusunda ilk adımımızı atarak projemizi başlatıyoruz" diye konuştu.