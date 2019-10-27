Altındağ’da 29 Ekim coşkusu

ALTINDAĞ'DA 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı sanatçılarının karma sergisi, Hamamönü Sanat Sokağı'nda açıldı. Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yaptığı sergiye, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Sanat Sokağı sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet coşkusunun tezhipten yağlı boyaya, ahşap oymadan keçeye, deri işlemeden hat sanatına kadar sanatın pek çok dalına yansıdığı sergi, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

"CUMHURİYET BİZE EMANET"

Altındağlı kadınlar ve çocuklar ise Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı. Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, ortaklaşa hazırladıkları programla profesyonel sanatçılara taş çıkardı. Kahraman Türk kadınını anlatan kısa bir eserle sahne alan Altındağlı kadınlar, Türk kadınlarının cephe gerisinde ve cephede, milli mücadele için önemini ortaya koydu. Gençlik Merkezi üyeleri ise okudukları şiirlerle, Cumhuriyet'e olan sevgilerini gözler önüne serdiler. Daha sonra hep birlikte marşlar söyleyen Altındağlı kadınlar ve çocuklar, "Cumhuriyet bize emanet" dedi.