Ankaragücü’ne acı çay

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 9. hafta maçında sarı-lacivertliler deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi. Geçen hafta evinde Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Ankaragücü için maçın kırılma anı 26. dakika idi. Abarhoun'un ceza sahası içerisinde şutunda, VAR incelemesinin ardından topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Koray Gençerler, noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada Samudio'nun penaltısı maça yön verdi.

ALİHAN SARI KART GÖRDÜ

Sarı-lacivertli ekip Çaykur Rizespor'un karşısına Korcan, Alihan, Kulusic, Pazdan, Mehmet, Kitsiou, Faty, Pinto, Hasan, İlhan, Orgill 11'iyle çıktı. Ankaragücü 4-2-3-1, Rizespor ise 4-3-3 dizilişiyle sahadaydı. 19. dakikada İlhan Parlak hücumda etkili bir performans sergilese de yeterli olmadı. 24. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Abarhoun'un vuruşu savunmadan dönüp kornere gitti. Rizesporlu oyuncuların topa ceza sahasında Alihan'ın elle dokunulduğu itirazı sonrası hakem VAR'a başvurdu. Şutu eliyle kesip penaltıya sebebiyet verdiği gerekçesiyle Alihan sarı kart gördü. Rizespor'da penaltıyı kullanan Braian Samudio ise fırsatı değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi.

SEDAT AĞÇAY HAFTAYA CEZALI

36'ncı dakikada Alihan Kubalas dakikalar önce yaptığı hatayı düzeltmeye çalıştı ancak top auta çıktı. Kitsio'nun pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alihan iyi bir vuruş yapamadı. 60'ncı dakikada Rizespor'da Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Boldrin'in plase vuruşu sonrası skor 2-0 oldu. Başkent temsilcisi Ankaragücü gelecek hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Cezalı olan kaptan Sedat Ağçay takımda yer alamayacak.



BEŞİKTAŞ MAÇININ FATURASI ÇIKTI

ANKARAGÜCÜ'NDE sular durulmuyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası disiplin kuruluna sevk edilen başkent ekibine Türkiye Futbol Federasyonu, cezayı kesti. Kurul, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı lacivertli taraftarlara, maça girmeme cezası verirken, saha olayları nedeniyle 24 bin, merdiven boşlukları nedeniyle de 25 bin lira ceza verdi. MAÇTA kırmızı kart gören kaptan Sedat Ağçay ise hakeme yönelik hakareti nedeniyle 3 maç ve 13 bin TL ceza aldı. Beşiktaş maçında ceza alan Ankaragücü taraftarı Eryaman Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor maçına girebilecekler. ÖTE YANDAN 24 Ekim'de yapılması beklenen olağanüstü seçimli genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi. Ertelenen seçimli olağanüstü kongre, çoğunluğa bakılmaksızın 31 Ekim Perşembe günü aynı yerde gerçekleştirilecek.