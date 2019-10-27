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yaya güvenliği önceliği

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Başkentte yaya güvenliği önceliği
ANKARA Büyükşehir Belediyesi, yayalar kadar sürücüler için de düşme tehlikesi oluşturabilecek yol ve köprülerde güvenlik amaçlı önlemler almayı sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkent'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi içinde yer alan üç köprüyü yeşil tel örgü (antivandalizm) ile ördü. Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Cadde üzerinde bulunan ve daha önce birçok adli vakanın yaşandığı köprüler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tel örgülerle örüldü.
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Başkentte yaya güvenliği önceliği
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