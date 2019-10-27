Başkentte yaya güvenliği önceliği

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, yayalar kadar sürücüler için de düşme tehlikesi oluşturabilecek yol ve köprülerde güvenlik amaçlı önlemler almayı sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkent'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi içinde yer alan üç köprüyü yeşil tel örgü (antivandalizm) ile ördü. Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Cadde üzerinde bulunan ve daha önce birçok adli vakanın yaşandığı köprüler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tel örgülerle örüldü.