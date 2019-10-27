Çırağan Et Lokantası açıldı

BUGÜN NELER OLDU

köklü mekânlarından olan ve siyaset, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin tercih ettiği Çırağan Et Lokantası düzenlenen özel bir davetle yenilenen yüzüyle ve yeni yeriyle Koç Kuleleri'nde açıldı. 20 yıl boyunca iş, siyaset ve cemiyet dünyasının uğrak yeri olan mekân 3 yıllık bir aranın ardından yenilenen yüzü ve yeni yeriyle hizmete açıldı. Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş ve Yiğitcan Karakuş'un sahibi olduğu restoranın açılışına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savas, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, CHP Eski Milletvekili Sinan Aygün, İmam Çağdaş Baklavaları'nın sahibi Burhan Çağdaş ve sevilen türkücü Bülent Serttaş'ın yanı sıra iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatının birçok ünlü ismi katıldı.