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Haymana doğalgaza kavuştu

Başkente 75 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi ilçelerden Haymana da doğalgaza kavuştu

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Haymana doğalgaza kavuştu
AK PARTI Ankara Milletvekili Mücahit Arslan, doğalgaz hattının açılışın töreninde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekâtı ekseninde son gelişmeleri değerlendirdi. "Dostlukların güçlü olduğu bu Orta Doğu'da, maalesef düşmanlıklar da çok çetin oluyor" diyen Milletvekili Arslan, bu coğrafyada kardeşlik ve dostluk bağlarının, dayanışma ve maneviyat duygularının üst düzeyde olduğunu ancak kökenleri eskilere uzanan kavgaların da aniden alevlenebildiğini söyledi. "Bize operasyon çekenlere en güzel karşılığı, sahada askerimiz, karargahta ve diplomasi masalarında da Cumhurbaşkanımız veriyor" ifadesini kullanan Arslan, Barış Pınarı Harekatı sürerken "siviller bombalanıyor", "Türkiye Kürtlere saldırıyor" denilerek, uluslararası planda söylenen yalanlarla Türkiye'nin zor durumda bırakmak istendiğine vurgu yaptı.
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Haymana doğalgaza kavuştu
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