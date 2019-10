Sincan, sıcak çorba ile güne ‘merhaba’ diyor

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, vatandaşların içini ısıtıyor. Hafta içi her sabah 7.00 ile 8.30 arasında işine veya okuluna giden vatandaşlara sıcak çorba ikram ederek kahvaltı yapamayanların imdadına yetişiyor. Sabah erken saatlerde uyanarak okuluna, işine koşturan öğrenciler ve vatandaşlar Sincan Belediyesi'nin ikram ettiği sıcak çorbalarla güne başlıyor. Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları; Sincan Tren Garı, Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi'nin Fatih ve 12. Cadde Poliklinikleri ve Yenikent Belediye Ek Hizmet binası önü ile cezaevinde yapılıyor. Aşevi personelleri tarafından hazırlanan çorba sabahın erken saatlerinde dağıtım noktalarına getiriliyor, sıcak sıcak ikram ediliyor. 5 noktada dağıtımı yapılan çorbalar her sabah 2 bin kişinin yüzünü güldürüyor, içini ısıtıyor. İkram edilen çorbanın türü her gün değişiyor. Böylelikle her gün bu imkândan yararlananlar farklı lezzetler de tatmış oluyor. Bir gün tarhana içen vatandaş diğer gün ezogelin ya da mercimek çorbası ile güne başlıyor. Çorbanın çeşitliliği ilgiyi daha da artırıyor. Çorba ile birlikte ekmek de ikram ediliyor.