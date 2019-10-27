Soğuk hava böbrek sorunlarına yol açabilir

BUGÜN NELER OLDU

soğumasıyla artan soğuk algınlığı ve grip, böbrek hastalarını daha olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, soğuk algınlığı ve grip virüslerinin uzaklaştırılması için düzenli el yıkama konusunda vatandaşları uyarıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Altok, soğuk havalarda özellikle böbrek hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Grip aşısı yaptırmadan önce mutlaka bir hekime danışılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kadriye Altok, "Soğuk algınlığı ve grip, böbrek hastalarında daha ağır ve komplikasyonlu seyrettiği için çoğu böbrek hastasının grip aşısı yaptırması gerekir. Soğuk algınlığı ve grip virüslerinin uzaklaştırılması için, düzenli el yıkama önemlidir. El dezenfektanını daima yanınızda bulundurun, halka açık yerlerde kapılara mümkün olduğunca dokunmaktan kaçının. Telefonlar, kapı kolları ve musluklar gibi çok sayıda kişinin temas ettiği yüzeyler dezenfektanlarla sık sık silinmeli" diye konuştu. Soğuk havanın su içme ihtiyacını azaltabileceğini aktaran Altok,"Bu durum cilt kuruluğu, çatlaklar ve böbrek sağlığı açısından sorun oluşturur. Yeterince sıvı alınması önemlidir. Ilık su ve sıcak içecekleri tercih edebilirsiniz. Ancak idrar miktarı azalan ileri evre böbrek hastaları için sıvı kısıtlaması gerekebileceği unutulmamalıdır. Bu hastaların günlük ne kadar sıvı almaları gerektiğini kendilerini takip eden hekimle konuşmaları gerekir. Sıvı kısıtlaması olan hastaların cilt ve dudak nemlendiricilerinden faydalanmaları uygun olur" şeklinde konuştu. Altok, hipertansiyonu ve böbrek hastalığı olanların aerobik egzersiz denilen yürüyüşlere sonbahar ve kış aylarında da devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.