‘Yenilmeyen tek takımı devirdik’

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Keçiörengücü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu. 13. dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 20'de rakipten topu çalan Mustafa Durak'ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan'ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti: 2-090+3'te topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti: 3-1 YILMAZ: RİSK ALDIK, KAYBETTİKMaçın ardından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü,diye konuştu. Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise Bolu'ya, çok zorlanacaklarını bilerek geldiklerini vurguladı. Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu durum ilk devre oyunumuzu da etkiledi. Takım biraz demoralize oldu. İkinci yarı iyi başladık hatta Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla hücumları geliştirdik. Riskler aldık.