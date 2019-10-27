‘Yenilmeyen tek takımı devirdik’

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Keçiörengücü, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu. 13. dakikada Hayrullah'ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 20'de rakipten topu çalan Mustafa Durak'ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan'ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti: 2-0 76'da ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci'nin şutunda top ağlara gitti: 2-1.
90+3'te topla ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti: 3-1 YILMAZ: RİSK ALDIK, KAYBETTİK
Maçın ardından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Maçın zor olacağı biliyorduk. Çünkü oynadığı 8 maçta hiç mağlup olmamış, sadece 3 gol yemiş, ligin en istikrarlı ve en tempolu oynayan takımına karşı oynadık. Onları oynatmadık, önlerini kestik. Böyle bir takımı yenmiş olmak bizim için moral ve motivasyon kaynağı oldu"
diye konuştu. Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise Bolu'ya, çok zorlanacaklarını bilerek geldiklerini vurguladı. Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu durum ilk devre oyunumuzu da etkiledi. Takım biraz demoralize oldu. İkinci yarı iyi başladık hatta Boluspor 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla hücumları geliştirdik. Riskler aldık. Bu risklerin sonucunda golü bulduk. Golden sonra da yine yakaladık. Eğer yakaladığını atamıyorsan netice kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle Boluspor'u tebrik ediyoruz."