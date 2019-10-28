Hiçbir başarı tesadüf değildir

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Romanya'da sona eren Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli takım takım sporcuları 38 madalya kazandı. Şampiyonanın son gününde podyuma çıkan kadınlar +87 kiloda Melike Günal, 3 altın madalya elde etti. Milli sporcu, koparmada 105 kilo, silkmede 128 kilo ve toplamda da 233 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, şampiyonanın son gününde Türkiye'ye 3 altın madalya daha hediye ettiklerini söyledi. Melike Günal'ı performansı nedeniyle kutlayan başkan Taşpınar,ifadelerini kullandı.