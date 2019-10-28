İABB’ye 21 yeni belediye katıldı

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Belediyeler Birliği ve İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlediği, Mevzuat Bilgilendirme Semineri ve İABB'nin 60'ıncı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Yenimahalle Belediyesi ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar'ın öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı. Toplantıda meclis kararı ile 21 belediyenin İABB'ye üyeliği kabul edildi ve yeni katılanlarla İABB, üye belediye sayısını 200'e çıkarttı. Toplantıda Birlik Meclis üyeleri ile güncel mevzuat konuları üzerine değerlendirme, Dünya Bankası ve yurtdışı kredileri, Belediye ortaklık fonu ve paylardan yapılan kesintiler, personel giderlerinin yasal sınırı ve alternatif istihdam modelleri, belediyeler için yatırım teşvik belgesi uygulamaları, belediye şirketleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar konuşuldu.