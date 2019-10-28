Kahramankazan’da 150 öğrenciye burs

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BaşkanOğuz'un girişimleriyle kurulan ve ilçedeki hayırseverleri bir araya getiren Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) 150 üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. 21 yıllık edebiyat öğretmeni olan ve eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un öncülüğünde, ilçedeki hayırseverlerin bir araya gelmesiyle geçtiğimiz günlerde kurulan KAHEK, üniversite öğrencilerine burs vermeye başladı.Her ay 150 TL burs verecek olan KAHEK, öğrencilerin ilk burslarını hesaplarına yatırdı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler KAHEK tarafından yapılan şeffaf ve objektif mülakatlarla belirlendi. Mülakatlara Ankara'daki ve Türkiye'deki değişik üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Mülakatlarda burs alacak öğrencilerin belirlenmesi için aranan tek kriter ise öğrencinin ihtiyaç sahibi olması ve Kahramankazan'da ikamet etmesi oldu.Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerin 2008 yılına kadar burs verdiğini, ancak CHP'nin açtığı dava sonucu, Anayasa Mahkemesi'nin belediyelerin burs vermesine ilişkin düzenlemeyi iptal ettiğini kaydetti. Oğuz, belediyelerin öğrencilere doğrudan burs vermesine imkân sağlayan düzenlemenin iptal edilmesine karşın, vatandaşlardan gelen burs taleplerinin ise ortadan kalkmadığını vurgulayarak, kendilerine gelen en önemli isteklerden birinin de burs olduğunun altını çizdi. Oğuz bu talebin adaylığı sürecinde de kendisine yoğun şekilde iletildiğini ifade etti.BaşkanOğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olabilmek ve eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek amacıyla KAHEK'in kurulmasına öncülük edeceklerini duyurduklarını söyledi. Oğuz, "Dernek, sivil üyelerden oluşan yönetimiyle hayata geçti. İlçemizdeki hayırseverlerin bağışlarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi buluşturmak için kolları sıvadı. Belediyemizden tek kuruş katkı almadan öğrencilerimize burs vermeye başladı. Hayırseverlere ve dernek üyelerine teşekkür ederim" dedi.