Kızılcahamam’da Acar’dan millilere ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Patalya Otel'de kamp yapan İşitme Engelliler Büyükler Gençler Yıldızlar Serbest ve Greko- Romen güreş Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcuları ziyaret ettiler. 13 Ekim tarihinden itibaren Kızılcahamam Patalya Otel'de Avrupa Şampiyonasına hazırlık kampı yapan milli güreşçiler,Milli takımda mücadele eden Kızılcahamam Belediyespor Güreş Takımı sporcularıise yıldız takımda mücadele edecek. Başkan Acar ve Kaymakam Aksoy, milli takımda mücadele eden Kızılcahamam Belediye Güreş Takımı sporcuları İsmail H.Bostancı, Kemal Yurt, milli takım sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.