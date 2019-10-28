Kızılcahamam’da Acar’dan millilere ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Patalya Otel'de kamp yapan İşitme Engelliler Büyükler Gençler Yıldızlar Serbest ve Greko- Romen güreş Avrupa Şampiyonasına katılacak olan milli sporcuları ziyaret ettiler. 13 Ekim tarihinden itibaren Kızılcahamam Patalya Otel'de Avrupa Şampiyonasına hazırlık kampı yapan milli güreşçiler, 27 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında Belerus Gomel kentinde yapılacak olan İşitme Engelliler Büyükler, Gençler, Yıldızlar serbest ve grekoromen stilde Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar.
Milli takımda mücadele eden Kızılcahamam Belediyespor Güreş Takımı sporcuları İsmail Hakkı Bostancı a takımda, Kemal Yurt
ise yıldız takımda mücadele edecek. Başkan Acar ve Kaymakam Aksoy, milli takımda mücadele eden Kızılcahamam Belediye Güreş Takımı sporcuları İsmail H.Bostancı, Kemal Yurt, milli takım sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi.