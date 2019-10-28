Mamak Belediye potada Samsun’u rahat geçti

BUGÜN NELER OLDU

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Samsunspor'u deplasmanda 73-66 mağlup ederken, Ricky Tarrant 28 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Mustafa Baki Görür 18 sayı, 4 ribaund, 2 ile asist öne çıkan isimler oldu. Karşılaşmaya 11-2 seriyle iyi başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, kısa sürede rakibi karşısında zorlanmadan öne geçti. 10-2 seri ile hızlı bir cevap veren Samsunspor, farkın açılmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 15-18 Mamak önde tamamladı. Kıran kırana geçen ikinci çeyrekte Samsunspor üstünlüğünü koruyarak soyunma odasına 36-29 önde gitti. 3. çeyreğe Tarrant'la hücumda iyi başlayan Mamak Takımı, arka arkaya kaydettiği sayılarla liderlik mücadelesini sürdürdü. Her hücuma cevap vermesini bilen Samsunspor, yakaladığı ritimle üçüncü çeyreği de önde tamamladı. Son çeyreğe iyi bir seri yakalayarak başlayan Yeşil-Beyazlılar, tekrar öne geçmesini bildi. Kalan dakikalarda rakibine geçit vermeyen Mamak ekibi sahadan 66-73 galibiyetle ayrıldı.