Cumhuriyet Bayramı’nda fidan diktiler

BUGÜN NELER OLDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramankazan'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi öğrencileri işbirliğiyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Gazi Üniversitesi Kimya Topluluğu ile Tasarım ve İnovasyon Topluluğu'na üye çok sayıda öğrenci katıldı. Oğuz ve öğrenciler Karatepe mevkisinde 600 fidanı toprakla buluşturdu. Oğuz ve öğrenciler diktikleri fidanlara burada can suyu verdiler. Öğrenciler, günün anısına ve etkinliğe desteklerinden dolayı Başkan Oğuz'a plaket takdim etti.Başkan Oğuz, böylesine anlamlı bir günde böylesine anlamlı bir etkinliği öğrencilerle birlikte gerçekleştirmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Oğuz, "Cumhuriyetimize nasıl gözümüz gibi bakıyorsak, diktiğimiz fidanlara da gözümüz gibi bakacağız. Cumhuriyetimizi nasıl büyütüp kökleştiriyorsak, fidanlarımızı da büyütüp kökleştireceğiz. Bu anlamlı etkinliğe katılımlarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.