Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Cumhuriyet Bayramı’nda fidan diktiler

Cumhuriyet Bayramı’nda fidan diktiler

Başkanı Serhat Oğuz ve öğrencileri, dolayısıyla 600 fidanı toprakla buluşturdu

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Cumhuriyet Bayramı’nda fidan diktiler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramankazan'da anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi ve Gazi Üniversitesi öğrencileri işbirliğiyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Gazi Üniversitesi Kimya Topluluğu ile Tasarım ve İnovasyon Topluluğu'na üye çok sayıda öğrenci katıldı. Oğuz ve öğrenciler Karatepe mevkisinde 600 fidanı toprakla buluşturdu. Oğuz ve öğrenciler diktikleri fidanlara burada can suyu verdiler. Öğrenciler, günün anısına ve etkinliğe desteklerinden dolayı Başkan Oğuz'a plaket takdim etti.

GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ
Başkan Oğuz, böylesine anlamlı bir günde böylesine anlamlı bir etkinliği öğrencilerle birlikte gerçekleştirmekten son derece mutlu olduğunu söyledi. Oğuz, "Cumhuriyetimize nasıl gözümüz gibi bakıyorsak, diktiğimiz fidanlara da gözümüz gibi bakacağız. Cumhuriyetimizi nasıl büyütüp kökleştiriyorsak, fidanlarımızı da büyütüp kökleştireceğiz. Bu anlamlı etkinliğe katılımlarından dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhuriyet Bayramı’nda fidan diktiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN