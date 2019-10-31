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Milli judocular Rusya’da

Giriş Tarihi: 31.10.2019
Milli judocular Rusya’da
TÜRKIYE Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Kasım tarihlerinde Rusya'nın İzhevsk kentinde düzenlenecek organizasyonda 6 kadın ve 5 erkek olmak üzere 11 milli judocu tatamiye çıkacak. Şampiyonada madalya mücadelesi verecek judocular ve müsabaka günleri şöyle:

YARIN
KADINLAR: Tuğçe Beder ve Melisa Çakmaklı (48 kilo), Şeyma Özerler (57 kilo)
ERKEKLER: Salih Yıldız (60 kilo), Samet Kumtaş (66 kilo)
CUMARTESİ
KADINLAR: Minel Akdeniz (63 kilo), Semanur Erdoğan (70 kilo)
ERKEKLER: Halil Çimen (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo)
PAZAR
KADINLAR: Kübranur Esir (+78 kilo)
ERKEKLER:
Ömer Kemal Aydın (100 kilo)
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Milli judocular Rusya’da
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