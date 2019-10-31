Milli judocular Rusya’da

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1-4 Kasım tarihlerinde Rusya'nın İzhevsk kentinde düzenlenecek organizasyonda 6 kadın ve 5 erkek olmak üzere 11 milli judocu tatamiye çıkacak.Tuğçe Beder ve Melisa Çakmaklı (48 kilo), Şeyma Özerler (57 kilo)Salih Yıldız (60 kilo), Samet Kumtaş (66 kilo)Minel Akdeniz (63 kilo), Semanur Erdoğan (70 kilo)Halil Çimen (73 kilo), Muhammed Mustafa Koç (81 kilo)Kübranur Esir (+78 kilo)Ömer Kemal Aydın (100 kilo)