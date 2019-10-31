Öğrenciler ve velileri cumhurıyet’in izinden koştu

BUGÜN NELER OLDU

TED Ankara Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenci ve velileri 'Cumhuriyet Fazilettir' Hedef Bulma (Oryantiring)Yarışması düzenledi. Geleneksel hale gelen yarışmada AKUT ve TED Ankara Koleji Beden Eğitimi Zümresi işbirliğinde yapılan organizasyona öğrenciler ilgi gösterdi. Aileleri ile birlikte bir etkinlik yapıp zaman geçiren aynı zamanda spor yapan çocuklar yön bulma konusunda da kendilerini geliştirdiler.AKUT Spor Kulübü Oryantiring Branşı hakemlerinin gözetiminde TED Ankara Koleji İncek Kampusu'nda düzenlenen yarışmada öğrenciler, anne ve babaları ile ikili takımlar halinde yarışarak Ata'nın işaret ettiği cumhuriyetin faziletlerinin yazılı olduğu hedefleri teker teker buldu. Kendilerine verilen kampus haritası üzerinde, 2 kilometrelik bir açık alana yerleştirilen hedeflere diğerlerinden önce ulaşabilmek için kıyasıya yarışan takımlar, Cumhuriyet; "Bağımsızlıktır", "Demokrasidir", "Laikliktir", "Uygarlıktır", "Kardeşçe yaşamaktır" gibi mesajların asılı olduğu fenerleri buldular ve ellerindeki sonuç kağıtlarını özel bir delgeçle delerek hedeflere vardıklarını belgelediler.Yarışma sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrenciler, ebeveynleri ile birlikte kürsüye çıkarak madalyalarını aldı.TED Ankara Koleji Okulları spor sorumlusu Mehmet Murat Boz, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında öğrencilere 'Cumhuriyet Fazilettir' Hedef Bulma Yarışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte çocuklarımız aileleri ile birlikte hem verimli vakit geçirdi hem birlikte bir güzel havada doğa sporu yaptı. Geçtiğimiz yıl da yapmıştık öğrenciler ve veliler bu etkinlikten çok memnun kaldılar, biz de gelenekselleştirmek istiyoruz. Biz bu etkinlikle çocuklara özgüven kazanmalarını sağlıyoruz, yer yön kavramını öğreniyorlar ve aileleri ile birlikte kaliteli zaman geçiriyorlar. AKUT da bize her yıl destek oluyor" dedi.