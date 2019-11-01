Ankaragücü’ne ‘Mert’ başkan

Olaylı geçen MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Fatih Mert, başkan seçildi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere tek listeyle gidildi. Yaşanan olaylar sonrasında salonu terk edip tekrar dönen Fatih Mert, başkan seçildi. 931 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda 290'u oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken 289 oy alan Fatih Mert, MKE Ankaragücü Kulübü'nde yeni başkan oldu.
Başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Fatih Mert, "Ankaragücü için bundan sonrası hayırlı uğurlu olsun. Bugün burada oy kullandınız. Bundan sonra da inşallah Ankaragücü iyi ve güzel işlerin yapıldığı bir kulüp olur. 109 yıllık kulüp inşallah yerini iyi yerlerde alır. Sportif başarılarıyla örnek alınan bir kulüp olur"
ifadelerini kullandı.
"YAŞANANLAR ÇOK ÇİRKİNDİ"
Kötü bir ortamdan sonra konuşmak kolay değil. Moral ve motivasyon kayboldu. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Salonu terk etmek zorundaydım. Yapılan olayı kınıyorum. Doğru değil. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.
İLK TEBRİK KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN
KULÜPLER Birliği, Ankaragücü kulübünün olağanüstü kongresinde başkan seçilen Fatih Mert'i tebrik eden bir tweet attı. Atılan tweette, ''MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Fatih Mert ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BAŞKANIN YENİ YÖNETİMİ
BAŞKAN : Fatih Mert YÖNETIM KURULU: Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca, Tamer Açar, Önder Akdoğan, Celalettin Alman, İsmail Atasoy, Soner Kurt, Bayram Levent Keser, Tan Alar, Gökalp Üstün, Cahit Yıldırım, Müslüm Benli, Gürkan Büyükkaralı, Hasan Altıntaş, Mehmet Özdere