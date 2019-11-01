Ankaragücü’ne ‘Mert’ başkan

BUGÜN NELER OLDU

Olaylı geçen MKE Ankaragücü Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Fatih Mert, başkan seçildi. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda seçimlere tek listeyle gidildi. Yaşanan olaylar sonrasında salonu terk edip tekrar dönen Fatih Mert, başkan seçildi.Başkan seçildikten sonra açıklamalarda bulunan Fatih Mert,ifadelerini kullandı.Kötü bir ortamdan sonra konuşmak kolay değil. Moral ve motivasyon kayboldu. Tasvip etmediğimiz bir olay yaşandı. Salonu terk etmek zorundaydım. Yapılan olayı kınıyorum. Doğru değil. Hakarete varmadığı sürece herkes herkesi eleştirebilir. Arkadaşa da geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.KULÜPLER Birliği, Ankaragücü kulübünün olağanüstü kongresinde başkan seçilen Fatih Mert'i tebrik eden bir tweet attı. Atılan tweette, ''MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Fatih Mert ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.BAŞKAN : Fatih Mert YÖNETIM KURULU: Faruk Koca, Osman Gazi Kandaş, Sidar Tunca, Tamer Açar, Önder Akdoğan, Celalettin Alman, İsmail Atasoy, Soner Kurt, Bayram Levent Keser, Tan Alar, Gökalp Üstün, Cahit Yıldırım, Müslüm Benli, Gürkan Büyükkaralı, Hasan Altıntaş, Mehmet Özdere