Engelli annelerine müzikle terapi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneğinin düzenlediği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Müzik Terapi Derneğinin desteklediği programlarda anneler, yaklaşık iki saat boyunca çeşitli müzik aletleri çalarak şarkılara ritim tutuyor. Etimesgut Belediyesi'nce ev sahipliği yapılan yapılan seanslar sırasında keyifli vakit geçiren kadınların hem öz güvenlerinin artması hem de stres ve kaygı düzeylerinin azaltılması amaçlanıyor. Terapiyi uygulayan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı ve Müzik Terapi Derneği Başkanı Doç. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, engelli çocuklar için pek çok projeleri olduğunu ancak bu kez annelere yönelik bir program hazırladıklarını söyledi. Annelerin hayatına müzikle dokunmak istediklerini belirten Çifdalöz, "Annelerimiz çok büyük stres ve yük altında. Biz de annelerin stres seviyesini aşağı çekip yaşamdan daha çok keyif almalarını sağlamayı, yaşam doyumlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.