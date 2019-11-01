‘Güneş Köyden Doğuyor’ projesi ile 25 kütüphane

BUGÜN NELER OLDU

Başkentten Türkiye'nin dört bir yanına uzanan yardım elinin gizli kahramanları yaptıkları projelerini SABAH Ankara'ya anlattı. Proje koordinatörü Ahmet Selman, "Herkes yardım eli uzatsın" dedi. Sosyal sorumluluk projeleriyle fark yaratan başkentin projeleriyle bilinen okulu Bilkent Üniversitesi dezavantajlı çocukların yardımına koşuyor. 1999 Marmara Depremi'nde depremzedelere yardım amaçlı bir araya gelen gönüllülerin başlattığı yardımlaşma hareketi büyüyerek sınırlarını aştı. Bazı okulların kütüphanesi boyanıyor bazılarının rafları, masaları değiştiriliyor. Bilim, müzik, spor, resim, tiyatro, genel kültür olarak çocuklarla hem eğitici hem öğretici etkinlikler yapılıyor. Bu etkinliklerle öğrencilere yeni ufuklar kazandırılıyor. Köy okullarında müzik aletlerinden Türk bilim adamı Aziz Sancar'a kadar pek konuda oyun eşliğinde bilgiler aktarılıyor Üniversite bünyesinde aktif olarak 19 projenin olduğunu ifade eden Toplumsal Duyarlılık Projeleri Genel Koordinatörü Ahmet Selman, yaklaşık bin 500 öğrencinin gönüllü çalıştığı projelerin her biri ayrı bir değer olduğunu söyledi. 'Güneş Köyden Doğuyor' projesi ile yurdun dört bir yanındaki köyleri gezip çocuklara kıyafet, kütüphane, oyuncak, kitap kırtasiye malzemesi desteği yaptıklarını belirten Selman, "Güneş Köyden Doğuyor projemiz 2008'de kuruldu ve 25 farklı köy okulunda 10 binden fazla öğrenciye yardımda bulunduk. Aksaray'da 26. kütüphanemizi açacağız. Öğrencilerimiz bu işe gönül veriyorlar ve mezun olunca da gönüllülüğe devam ediyorlar" dedi.TOPLUMSAL duyarlılık projeleri topluluğu olarak sadece Güneş Köyden Doğuyor projesi ile ilgilenmediklerini 19 projenin de devam ettiğini belirten Koordinatör Şimal Yurtsever, "Kuzucuklar üşümesin projesi ile teyzelerin ördüğü atkı bere ve eldivenleri doğudaki öğrencilere ulaştırıyoruz. Sokakta çalışan çocuklara yönelik karanlık sokaklar aydınlansın projemiz var, huzur evi, sığınma evi, lösemili çocukları ziyaret ve onlara özel etkinlikler düzenleniyor. Hayal köprüsü projemiz var bu proje ile cezaevindeki çocuklara destek oluyoruz. Tren projemiz var trene binip köylere gidip üniversite hayatı nasıl üniversite eğitimi nasıl bir şey aile ve çocuklara anlatarak kafalarındaki yanlış üniversite olgusunu değiştiriyoruz. Ve köydeki çocukları üniversiteye yönlendiriyoruz. Gönüllü eğitim projemiz var bu proje ile de maddi durumu olmayan çocuklar ve sevgi evlerindeki çocuklara eğitim desteği sağlanıyor. Engellilere yönelik etkinliklerimiz oluyor. Zirve farkındalık projelerimiz var bu projeler ile yardım işini Bilkent sınırları dışına taşıyoruz herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.