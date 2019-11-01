İşitme engelli güreşçiler Belarus’ta madalyaya doydu

BUGÜN NELER OLDU

İŞITME Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 10 madalya kazandı. Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, ilk günü 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Gençlerdevealtın madalya,vegümüş madalya,veise bronz madalya kazandı. Yıldızlarda isegümüş madalya;veise bronz madalyanın sahibi oldu.