İşitme engelli güreşçiler Belarus’ta madalyaya doydu

İŞITME Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 10 madalya kazandı. Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, ilk günü 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Gençlerde Alihan Bayraktar
ve Hakkı Bostancı
altın madalya, Kadir Mert Türkmen
ve Tolga Şimşek
gümüş madalya, Fatih Cengiz
ve Murat Mert İnan
ise bronz madalya kazandı. Yıldızlarda ise Eren Uzun
gümüş madalya; Mehmet Dölek, Kemal Yurt
ve Mehmet Ali Dönmez
ise bronz madalyanın sahibi oldu.