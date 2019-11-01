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İşitme engelli güreşçiler ’ta madalyaya doydu

Giriş Tarihi: 1.11.2019
İşitme engelli güreşçiler Belarus’ta madalyaya doydu
İŞITME Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 10 madalya kazandı. Belarus'ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler, ilk günü 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Gençlerde Alihan Bayraktar ve Hakkı Bostancı altın madalya, Kadir Mert Türkmen ve Tolga Şimşek gümüş madalya, Fatih Cengiz ve Murat Mert İnan ise bronz madalya kazandı. Yıldızlarda ise Eren Uzun gümüş madalya; Mehmet Dölek, Kemal Yurt ve Mehmet Ali Dönmez ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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İşitme engelli güreşçiler Belarus’ta madalyaya doydu
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