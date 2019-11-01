Yiğiner’in adamları delegeye saldı

BUGÜN NELER OLDU

DENETIM kurulu raporunun sunulmasının ardından delegelerden Ali İhsan Mutlu söz alıp kürsüye çıktı. Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yolunda Ocak ayında yaptığı konuşmayı hatırlatarak,sözleri üzerine Mehmet Yiğiner'in ağırlar küfürler sarfederek bağırmaya başladı. Ardından sahneye çıkan Yiğiner'in adamları delegeyi döverek kürsüden indirdiler. Bu olayların ardından başkan adayı Fatih Mert ve ekibi tepki göstererek salonu terk etti.