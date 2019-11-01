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Yiğiner’in adamları delegeye saldı

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Yiğiner’in adamları delegeye saldı
DENETIM kurulu raporunun sunulmasının ardından delegelerden Ali İhsan Mutlu söz alıp kürsüye çıktı. Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yolunda Ocak ayında yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Siz deyin 3-5 ben diyeyim 8-10 milyon TL... Nasıl oldu da bu borç 10-12 kat arttı" sözleri üzerine Mehmet Yiğiner'in ağırlar küfürler sarfederek bağırmaya başladı. Ardından sahneye çıkan Yiğiner'in adamları delegeyi döverek kürsüden indirdiler. Bu olayların ardından başkan adayı Fatih Mert ve ekibi tepki göstererek salonu terk etti.
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Yiğiner’in adamları delegeye saldı
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