Altınok: Belediye kanunu acilen değişmeli

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Kent Konseyi'nin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Belediye Kanununun acilen değişmesi gerektiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da bu talebi ilettiğini belirterek, "Denetim mekanizmaları hızlı işlemeli, kentle ilgili planlamalar yapılırken mutlaka vatandaşa da sorulmalı, referandum mekanizması sık sık işletilmeli çünkü kişiler geçici, şehirler kalıcıdır" dedi. Keçiören için el ele gönül gönüle vermeye devam edeceklerini ve ortak akılla şehri yöneteceklerini ifade eden Başkan Altınok Kent Konseyi'nin hayırlı olmasını temenni ederek, "Vatandaşımızı yönetime dahil etmek, fikirlerinden istifade etmek ve problemlerini daha hızlı çözmek, daha yaşanabilir, daha güzel bir kenti hep birlikte inşa etmek için Kent Konseyimizi kurduk. Amacımız problemlerin minimuma indirilmesi, sadece bugünü değil geleceği yönetiyoruz. O nedenle bu yapıların kurulması gerekiyor" dedi.