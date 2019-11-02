Gölbaşı Belediyesi’nden kalkınma hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

GÖLBAŞI Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi öncülüğünde, ilçeyi geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir kalkınma hamleleri ve hedeflerinin yol haritasını belirlemek için kentin dinamikleri bir araya geldi. Kronos Otel'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçın, akademisyenler, bürokratlar, iş dünyası, eğitim kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'na faydalı olabilecek her türlü fikre açık olduklarını ifade ederek "Göreve geldiğimiz günden bugüne istişare mekanizmasını hayata geçirerek, Gölbaşı'nı ortak akılla yönetiyoruz" diye konuştuŞimşek sözlerini şöyle sürdürdü; "Gölbaşımız bir şirketse hepimiz hissedarız, ilçemiz bir miras ise hepimiz mirasçıyız. O yüzden havasını teneffüs ettiğimiz, yaşadığımız bu ilçeye borcumuz var. Hepimiz burada elimizden gelen katkıyı sunmak ve Gölbaşı'nı geleceğe taşımak için buradayız. İlçemizi hak ettiği yere taşımak için birlikteyiz" dedi.