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Trafik Eğitim TIR’ında çocuklar eğlenerek öğreniyor

İçişleri ile Bakanlıkları tarafından belirlenen program çerçevesinde yola çıkarak Türkiye’yi dolaşan eğitim TIR’ındaki mobil sınıfta, ilkokul ve ortaokul öğrencileri eğlenerek öğreniyor

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Trafik Eğitim TIR’ında çocuklar eğlenerek öğreniyor
Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim TIRı", Kırıkkale'ye geldi. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim TIRı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında hazırlanan eğitim TIRı, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına konuşlandı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, TIR'ın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi aldıktan sonra özel olarak hazırlanan mini trafik eğitim parkurunda polis memurlarının kontrolünde akülü araç kullanıp kırmızı ışık, park etme yaya önceliği gibi çeşitli eğitimleri alıyor. İl merkezindeki çocuklara trafik eğitimi veren İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, İçişleri Bakanlığının önderliğinde 'Mobil Trafik Eğitim TIRları' yapıldığını söyledi. TIR dorsesinin içindeki hazırlanan sınıfta çocuklara trafik eğitimi verildiğini aktaran Aktürk, şöyle konuştu: "Trafik eğitim TIR'ımız iki günlük süreyle ilimizde görevlendirilmiştir. Burada özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız TIR'ın içerisindeki dorse kısmında hazırlanmış eğitim salonunda teorik olarak trafik ile alakalı olarak bilinmesi gereken ana konular konusunda bilgilendiriliyor. Daha sonra edinmiş oldukları bilgiler ışığında da arkamızda yere serilmiş olarak bulunmakta olan parkurda canlı bir şekilde trafik kurallarını uygulayıp pekiştirilmesini sağlamaktayız."

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Trafik Eğitim TIR’ında çocuklar eğlenerek öğreniyor
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