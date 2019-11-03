BUGÜN NELER OLDU

MILLI Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Milli Eğitim Bakanlığı ve Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95.Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'na katıldı. Türkiye'de müzik eğitiminin dünü, bugünü ve yarınının detaylı bir şekilde değerlendirildiği çalıştaya Bakan Selçuk ve Başkan Köse'nin yanı sıra Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak, akademisyenler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Çalıştay, Cumhuriyet tarihinin ilk müzik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla 1 Kasım 1924 tarihinde eğitim-öğretime açılan "Musiki Muallim Mektebi" binasında gerçekleştirildi.