Akciğer nakliyle hayata tutundu

Akcığer sertleşmesi nedeniyle akciğer kapasitesinin yüzde 90'ını kullanamayan ve yaşamını oksijen tüpüne bağlı sürdüren Pakize Can, yapılan akciğer nakliyle rahat nefes almanın mutluluğunu yaşıyor. Yeniden hayata tutunan genç kızın şimdiki hedefi yarım kalan eğitimini tamamlamak. İzmir'de yaşayan 22 yaşındaki Pakize Can'a 8 yıl önce yüksek ateş ve solunum şikayetiyle başvurduğu hastanede akciğer sertleşmesi teşhisi kondu. Bir süre tedavi uygulanan Can, sağlık sorunları artmaya devam edince yaşamını oksijen tüpüyle sürdürmeye başladı. Doktorların akciğer nakli olmasına karar verdiği genç kız, bu yıl Haziran ayında "Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakil Listesi"ne alındı. Ankara'ya gelerek uygun donörü beklemeye başlayan hasta, aralıklı olarak bir hastanenin yoğun bakımında takip edilmeye başlandı.Genel durumu giderek bozulan Can, Eylül ayı içinde fenalaşarak Ankara Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Doku sertleşmesinden dolayı akciğer kapasitesinin yüzde 90'ını kullanamayan Can, kendi solunumu yetmediği için burada solunum cihazına bağlandı. Bu esnada 3 dakikalığına kalbi duran talihsiz hasta, müdahalelerle yeniden hayata döndürüldü. Solunum cihazına rağmen yeterli kan oksijenlenmesi sağlanamayan hasta, yapay akciğer cihaz desteğine alındı. Acil nakil çağrısı yapılan Can'a, Bursa'dan aynı gece güzel haber gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Sabaha karşı saat 03.00'da yoğun bakımdan ameliyathaneye transfer edilen Can'a 9 saat süren bir ameliyatla akciğer nakli gerçekleştirildi. Şu an hiçbir oksijen desteği almadan yeni ciğeriyle nefes alabilmenin mutluluğunu yaşayan Can, "İlk baş buna ben inanamadım. Tuhaf geldi, kabullenemedim, psikolojik olarak da hep nefes alamıyormuşum gibi hissettim. Ama sonra alıştım ve hiç gerek duymuyorum. Çok mutluyum. Pencereyi açıp içime oksijenin girdiğini hissedebiliyorum. O hissi ilk defa yaşıyorum gibi. Nefes almayı yeniden öğreniyorum" diye konuştu. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği Doç. Dr. Sema Kultufan Turan, yaptığı açıklamada kendilerinin hastaya gereken desteği sağlarken aynı gece bir akciğer bulunduğunu belirterek, bu sayede genç kıza nakil yapabildiklerini ve hastanın ertesi gün rahat bir nefes alabildiğini söyledi.