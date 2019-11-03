Gençler varsa umut vardır

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de zor günler Gençlerbirliği, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile uzatmanın son dakikasında bulduğu golle 1-1 berabere kalıp yeni hocasıyla umut tazeledi.Yeşil-beyazlıların golünü 37'nci dakikada Miya atarken, kırmızı siyahlıların golünü 90+4'üncü dakikada Yasin Pehlivan kaydetti. Bu sonuçla kırmızı-siyahlı ekip ise yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ile çıktıkları ilk lig maçında 1 puanla sahadan ayrılmayı başardı. 8. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.31. dakikada paslaşarak rakip ceza sahası içerisine giren Milosevic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 32'nci dakikada Milosevic'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 35'inci dakikada sağ kanattan Shengelia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde, Anicic'e çarpan top kaleci Ertaç'ta kaldı.71'de Ayite'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Sio'nun plasesi az farkla yandan auta çıktı. 75'te Erdem Özgenç'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Nadir Çiftçi'nin sert şutunu kaleci Serkan kornere çeldi. 79'uncu dakikada Milosevic'in ceza sahası sol çaprazından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.Karşılaşma 1-1 sona erdi.