Ramallah’tan Mehmetçiğe selam var

BUGÜN NELER OLDU

ULUSLARARASI Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, genel sıralamada erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci oldu.Erkekler 68 kiloda Kutay Çekem ve +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat ise gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı.Milli sporcularımız kürsüye çıktıklarında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe de desteğini gösterdi.