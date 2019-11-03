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’tan Mehmetçiğe selam var

Her zaman İsrail’in şiddet uygulamalarıyla gündeme gelen Filistin’in kentinde bu kez Uluslararası ’nda madalyalarını asker selamıyla kutlayan Türk sporcuların zaferi vardı

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Ramallah’tan Mehmetçiğe selam var
ULUSLARARASI Filistin Açık Tekvando Turnuvası'nda 5 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, genel sıralamada erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci oldu. Türkiye, Ramallah kentindeki turnuvaya 7 erkek ve 2 kadın sporcuyla katıldı. 2020 Olimpiyatları'na da puan veren turnuvada erkekler 54 kiloda Görkem Polat, 63 kiloda Arslan Demir, 80 kiloda Muhammet Emin Yıldız ve 87 kiloda Ferhat Muhammet Saroğlu ile kadınlar 73 kiloda Ayşe Asma altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 68 kiloda Kutay Çekem ve +87 kiloda Muhammed Emin Açıkgöz ile kadınlar 57 kiloda Gülse Polat ise gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı. Türkiye bu sonuçlarla erkeklerde genel sıralamada ilk sırayı alırken, kadınlarda da takım halinde ikinciliği elde etti. Milli sporcularımız kürsüye çıktıklarında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe de desteğini gösterdi.
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Ramallah’tan Mehmetçiğe selam var
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