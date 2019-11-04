Altındağ Avrupa’yı fethetti

Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılan Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. İşitme engelli sporcular Tolga Şimşek, Bayram Aksu, Celal Koçak, Kadir Mert Türkmen, Yunus Emre Dinlemez, Bayram Aksal, Hakan Sakat ve Muhammet Doğan rakiplerinin sırtını yere getirmek için ter döktü.
Final müsabakalarında Mert Türkmen 55 kiloda, Tolga Şimşek ise 60 kiloda gümüş sahibi oldu.
BALCI: HEPSİNE TEŞEKKÜRLER
Bayram Aksakal ve Hakan Sakat ise Büyükler Grekoromen kategorisinde bronz madalya kazandı. İşitme Engelliler Takımı'nın Altındağ Belediyesi'nin gururu olduğunu belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Milli takım kampına en fazla sporcu yollayan takım, bizim takımımız... Kendilerine teşekkür ediyorum"
dedi.