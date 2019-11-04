Altındağ Avrupa’yı fethetti

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Belarus'ta düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na katılan Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Final müsabakalarında Mert Türkmen 55 kiloda, Tolga Şimşek ise 60 kiloda gümüş sahibi oldu.Bayram Aksakal ve Hakan Sakat ise Büyükler Grekoromen kategorisinde bronz madalya kazandı. İşitme Engelliler Takımı'nın Altındağ Belediyesi'nin gururu olduğunu belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,dedi.