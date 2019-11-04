Hastalık ve sağlıkta düzenli beslenme

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin81 ilinden gelen diyetisyenler, hekimler, hemşireler ve eczacılardan oluşan bin 300 kayıtlı katılımcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Hastalıklarda Güncel Nütrisyon Yaklaşımları Sempozyumu"nun üçüncüsünde buluştu. Türkiye Diyetisyenler Derneği de sempozyuma destek verdi. Sempozyum açılışına Gülhane Eğitim ve araştırma Hastanesi yönetim ekibi eksiksiz katıldı. Sempozyumda Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Dağ konuşmasında, diyetisyenliğin dünü bugünü ve yarını ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sempozyumun sosyal etkinliğinde ise Serdar Bilecen "Dün bugünü bugün yarını çağırır, vazgeçmeyin" konu başlıklı konuşması ile yoğun ilgi topladı. Sempozyuma çok güçlü akademisyen konuşmacılar katkı verirken, hastanelerde nütrisyon destek ekiplerinde görev yapan uzman diyetisyenlerin konuşmalarında pratikteki deneyimlerinden söz etmeleri katılımcıların büyük ilgisini çekti. Sempozyumda, Beslenme ve Diyetetik Bölümleri son sınıf öğrencileri ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğrencileri ve hemşirelik öğrencileri, mesleğin duayen isimlerinden konuyu en etkileyici yönleriyle dinleme ve kendileriyle tanışma fırsatı yakaladı.